Глава Минздрава: "Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от COVID-19 в приоритетном порядке"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания. Об этом на селекторном совещании с регионами заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на сегодня свободно 33,6% специализированного коечного фонда.

"Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы – для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не должны задерживаться в режиме ожидания", - заявил министр здравоохранения.