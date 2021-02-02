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Глава Минздрава: "Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от COVID-19 в приоритетном порядке"

Общество, 18:20 02 февраля 2021

ИА "Тюменская линия"

Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания. Об этом на селекторном совещании с регионами заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на сегодня свободно 33,6% специализированного коечного фонда.

"Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы – для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не должны задерживаться в режиме ожидания", - заявил министр здравоохранения.

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# вакцинация , здравоохранение , коронавирус , пожилые люди

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