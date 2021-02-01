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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мужчина провел 75 суток на ИВЛ и выжил благодаря врачам ишимского моногоспиталя

Общество, 17:24 01 февраля 2021

ОБ № 4 Ишим | Фото: ОБ № 4 Ишим

Врачи ишимского моногоспиталя спасли 62-летнего пациента с двусторонней пневмонией, которого госпитализировали в октябре 2020 года, сообщает областная больница №4 Ишима.

"Пациент поступил в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией и двусторонней субтотальной пневмонией. Из-за нарастающей дыхательной недостаточности его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, на котором он провел 75 суток", - рассказал заведующий отделением реанимации и анестезиологии областной больницы №4 в Ишиме Владимир Колмаков.

Почти месяц состояние пациента оставалось критическим, а 25 ноября 2020 года самочувствие мужчины улучшилось, коронавирус и вызванную им пневмонию удалось победить. Но из-за проблем с дыханием снять пациента с ИВЛ не удавалось. Лишь в начале января 2021 года мужчина пошел на поправку и смог полностью дышать самостоятельно.

"Я очень благодарен заведующему отделением анестезиологии и реанимации Владимиру Викторовичу Колмакову. Благодаря его профессионализму и внимательному отношению всего коллектива реанимации, госпиталя и отделения терапии я выкарабкался буквально с того света. А за последние две недели заново научился ходить, самостоятельно есть и говорить", - рассказал Александр Белов.

По словам врачей, восстановление было непростым, потому что за три месяца в реанимации мышечная и нервная системы ослабли. А то, что пациент выжил – заслуга не только медицинского персонала, но и желание самого больного вернуться к полноценной жизни.

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# Ишим , коронавирус , областная больница №4

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