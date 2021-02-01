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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области еще 77 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции

Общество, 14:24 01 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

77 пациентов в Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 26 тыс. 598 человек, сообщает региональный оперштаб.

В регионе зарегистрировано 140 новых случаев заболевания, в том числе у 11 детей. Всего с начала пандемии - 28 тыс. 369.

К ИВЛ подключили 17 пациентов. 10 тыс. 578 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 998 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 246 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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