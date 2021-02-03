Василий Гуммер назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора
Младший советник юстиции Василий Гуммер назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора сроком на пять лет согласно приказу генерального прокурора Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного контрольно-надзорного ведомства.
Василий Гуммер родился в 1983 году в п. Нижняя Тавда Тюменской области. В 2006 году получил высшее образование по специальности "Юриспруденция".
В ноябре 2010 года он с должности начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Нижнетавдинского района перешел на службу в прокуратуру этого муниципалитета. Работал помощником и заместителем прокурора Нижнетавдинского района, помощником прокурора Уватского района, заместителем прокурора Армизонского района. С учетом личных и деловых качеств в марте 2016 года был назначен прокурором Упоровского района.
В связи с положительными результатами в работе неоднократно поощрялся прокурором области. За примерное исполнение служебных обязанностей приказом генерального прокурора России Василию Гуммеру объявлена благодарность.