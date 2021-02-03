Василий Гуммер назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора

| Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области | Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Младший советник юстиции Василий Гуммер назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора сроком на пять лет согласно приказу генерального прокурора Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного контрольно-надзорного ведомства.

Василий Гуммер родился в 1983 году в п. Нижняя Тавда Тюменской области. В 2006 году получил высшее образование по специальности "Юриспруденция".

В ноябре 2010 года он с должности начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Нижнетавдинского района перешел на службу в прокуратуру этого муниципалитета. Работал помощником и заместителем прокурора Нижнетавдинского района, помощником прокурора Уватского района, заместителем прокурора Армизонского района. С учетом личных и деловых качеств в марте 2016 года был назначен прокурором Упоровского района.

В связи с положительными результатами в работе неоднократно поощрялся прокурором области. За примерное исполнение служебных обязанностей приказом генерального прокурора России Василию Гуммеру объявлена благодарность.