  • 3 февраля 20213.02.2021среда
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Василий Гуммер назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора

Общество, 13:31 03 февраля 2021

пресс-служба прокуратуры Тюменской области | Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Младший советник юстиции Василий Гуммер назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора сроком на пять лет согласно приказу генерального прокурора Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного контрольно-надзорного ведомства.

Василий Гуммер родился в 1983 году в п. Нижняя Тавда Тюменской области. В 2006 году получил высшее образование по специальности "Юриспруденция".

В ноябре 2010 года он с должности начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Нижнетавдинского района перешел на службу в прокуратуру этого муниципалитета. Работал помощником и заместителем прокурора Нижнетавдинского района, помощником прокурора Уватского района, заместителем прокурора Армизонского района. С учетом личных и деловых качеств в марте 2016 года был назначен прокурором Упоровского района.

В связи с положительными результатами в работе неоднократно поощрялся прокурором области. За примерное исполнение служебных обязанностей приказом генерального прокурора России Василию Гуммеру объявлена благодарность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковск , назначение , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:52 03.02.2021Более 2 тысяч жителей Тюменской области в 2021 году заплатят налог для богатых
14:41 03.02.2021В Тюмени будут готовить реабилитологов, помогающих восстанавливаться после COVID-19
14:34 03.02.2021В Тюменской области реализуют программу опережающего обучения работников
14:23 03.02.2021В Тюмени планируют построить мини-дендропарк