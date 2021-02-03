Ученые доказали способность западносибирской нефти заживлять раны

| Фото: Пермский политех | Фото: Пермский политех

Лечебные свойства западносибирской нефти подтвердили химики Пермского национального исследовательского политехнического университета: они выяснили, какие мази на основе "черного золота" наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаления кожи, сообщает вуз.

"Нефть в качестве лекарственного средства используют давно. Долгое время в медицинской практике применяли бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе. Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны. Поэтому мы оценили перспективность прямогонных фракций нефти западносибирских месторождений, исследовали ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Легкие нефтепродукты содержат нафтеновые углеводороды и похожи по составу на "черное золото" из Азербайджана, - рассказала доцент кафедры "Химические технологии" Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

Химики получили различные фракции нефти и подтвердили с помощью экспериментов их фармакологическую эффективность. Это помогло определить, какие из них наиболее перспективны для создания лекарственных средств. Препараты можно применять наружно для лечения кожных заболеваний, считают ученые.

Сначала исследователи получили с промышленной установки фракцию нефти АВТ-5. Далее в лабораторных условиях они разделили ее на более узкие фракции. На основе каждой из них химики приготовили мазевые композиции.

Затем ученые под руководством доцента кафедры физиологии Пермской государственной фармацевтической академии Светланы Чащиной провели скрининговые исследования на лабораторных белых крысах. Эксперименты выполнили в соответствии с правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ и с соблюдением международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных и требований по этике.

Чтобы оценить способность мазей снимать воспаления, ученые наносили композиции в количестве 0,3 гр. на поверхность стопы крыс за 30 минут до моделирования воспаления. Через 3 часа они оценивали показатели торможения отека, сравнивая с контрольной группой. Химики выяснили, что наиболее эффективно с воспалениями справились мази, которые содержали фракции нефти АВТ-5-0-60, АВТ-5-95-122, АВТ-5-122-150 и АВТ-5-150-176. Они помогли снять отек до 73,5 % быстрее, чем в том случае, когда мазь не использовали.

Для оценки ранозаживляющих свойств композиций ученые наносили на раны по 0,2 гр. каждой мази и сравнивали результаты с контрольной группой животных, которые получали мазевую основу без нефтяных фракций. Через неделю исследователи оценили качество сформировавшихся рубцов. Наиболее эффективно заживляла раны мазь с нефтяной фракцией АВТ-5-95-122.

Ученые выяснили: чем более тяжелые фракции нефти содержат мази и выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции. В планах исследователей изучить более тяжелые и темные фракции "черного золота".