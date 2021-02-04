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В Тюмени будут судить пару наркодельцов из Саратова

Происшествия, 16:36 04 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пару из Саратовской области будут судить в Тюмени за покушение на сбыт более шести килограммов наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Как установило следствие, обвиняемая вместе с сожителем в марте 2020 года забрала из тайника в Новосибирской области более 1,8 кг наркотических психотропных веществ и расфасовали их для дальнейшего сбыта.

На своем автомобиле женщина приехала в Свердловскую область, где из тайника забрала еще свыше 4,9 кг наркотиков. Часть она оставила в четырех тайниках в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Оставшееся поместила в карман комбинезона находившегося с ней четырехлетнего сына.

1 апреля злоумышленницу задержали в Казанском районе. Женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Уголовное дело направлено в суд.

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# наркотики , уголовное дело

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