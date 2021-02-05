Градусник высотой с семиэтажку починили на Ямале

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Большой градусник на семиэтажном многоквартирном доме починили в Салехарде.

20-метровый измерительный прибор установили в декабре 2020 года на доме № 2 на ул. Мира, а в январе 2021 года он сломался из-за скачка электрического напряжения. Подрядчик менял блок управления в рамках гарантийных обязательств.

Как сообщает администрация Салехарда, градусник перевели в свето-динамический режим работы. "Сейчас проходит апробация. Этот процесс займет несколько дней. Также установлены стабилизаторы для бесперебойной подачи электричества для его функционирования", - говорится в сообщении.

По техническому заданию градусник должен работать от минус 60 С° и до плюс 40 С°.

Самым большим в мире считается термометр с высотой шкалы 106,5 м в Москве, он занимает всю поверхность башни "Федерация".