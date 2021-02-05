  • 5 февраля 20215.02.2021пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Градусник высотой с семиэтажку починили на Ямале

Общество, 09:50 05 февраля 2021

salekhard.org

Большой градусник на семиэтажном многоквартирном доме починили в Салехарде.

20-метровый измерительный прибор установили в декабре 2020 года на доме № 2 на ул. Мира, а в январе 2021 года он сломался из-за скачка электрического напряжения. Подрядчик менял блок управления в рамках гарантийных обязательств.

Как сообщает администрация Салехарда, градусник перевели в свето-динамический режим работы. "Сейчас проходит апробация. Этот процесс займет несколько дней. Также установлены стабилизаторы для бесперебойной подачи электричества для его функционирования", - говорится в сообщении.

По техническому заданию градусник должен работать от минус 60 С° и до плюс 40 С°.

Самым большим в мире считается термометр с высотой шкалы 106,5 м в Москве, он занимает всю поверхность башни "Федерация".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# арт-объект , градусник , Салехард

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 05.02.2021В коррекционной школе Ишима обновят инфраструктуру для развития детей с ОВЗ
10:02 05.02.2021На мастер-классе тюменцев научат создавать книжки для любимых
09:50 05.02.2021Градусник высотой с семиэтажку починили на Ямале
09:38 05.02.2021О необычных изобретениях и открытиях расскажет выставка в Тюмени