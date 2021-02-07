Многолетник из рода адонис хорошо себя чувствует в окрестностях Запсибнефтехима

| Фото: career.sibur.ru | Фото: career.sibur.ru

Занесенный в Красную книгу Тюменской области желтоцвет апеннинский, считавшийся исчезнувшим, обнаружен тобольскими ботаниками в ходе исследований состояния лесных экосистем в районе площадки строительства производственного комплекса компании СИБУР – Западно-Сибирского нефтехимического комбината.

Состояния популяции этого многолетника из рода адонис семейства лютиковых свидетельствует о том, что сейчас этому виду ничего не угрожает при условии сохранения мест его произрастания.

Мониторинговые участки площадью 1 кв. км каждый, сообщается на официальном сайте министерства науки и высшего образования Российской Федерации, позволили ученым провести обширные исследования биоты в окрестностях завода, в результате чего обнаружены редкие для региона виды флоры и фауны. Так, например, специалисты-ботаники зафиксировали произрастание более десятка видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, в том числе считавшихся исчезнувшими с территории области, а также редкие и исчезающие.

"Это гроздовник виргинский, фегоптерис связывающий, щитовник мужской, борец вьющийся, желтоцвет апеннинский или адонис сибирский, хохлатка плотная, липа сердцевидная, лук мелкосетчатый или черемша, венерин башмачок крапчатый, венерин башмачок настоящий, гнездовка настоящая, мякотница однолистная, тайник яйцевидный, – сообщила ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Ольга Капитонова. – Из перечисленных видов желтоцвет апеннинский считался исчезнувшим в регионе видом и был занесен в Красную книгу Тюменской области со статусом редкости "0" как вероятно исчезнувший вид".

Благодаря проведенным тобольскими ботаниками исследованиям стало возможным повысить статус редкости этого вида до "1" – виды, находящиеся под угрозой исчезновения.