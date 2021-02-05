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В Доме Машарова для тюменцев прозвучат испанские мотивы

Общество, 15:06 05 февраля 2021

из сообщества музея "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества музея "Дом Машарова" во ВКонтакте

Концертная программа "Испанские мотивы" начнется в музее "Дом Машарова" 6 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

Гостям представят инструментальные шедевры испанской музыки (Paco De Lucia, Gypsy Kings, Jessy Cook, Eric Hansen...) в исполнении "Трио Антона Дерябина" (Антон Дерябин (гитара), Сергей Яковенко (гитара), Илья Панов (контрабас).

"Импровизации исполнителей удивят своей виртуозностью и перенесут в яркую страну чувств и эмоций", – анонсируют организаторы.

Возрастная категория: 6+. Вход свободный, но обязательна предварительная запись по телефону: 46-13-10.

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# Дом Машарова , концерт , музыка

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