В Доме Машарова для тюменцев прозвучат испанские мотивы
| Фото: из сообщества музея "Дом Машарова" во ВКонтакте
Концертная программа "Испанские мотивы" начнется в музее "Дом Машарова" 6 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.
Гостям представят инструментальные шедевры испанской музыки (Paco De Lucia, Gypsy Kings, Jessy Cook, Eric Hansen...) в исполнении "Трио Антона Дерябина" (Антон Дерябин (гитара), Сергей Яковенко (гитара), Илья Панов (контрабас).
"Импровизации исполнителей удивят своей виртуозностью и перенесут в яркую страну чувств и эмоций", – анонсируют организаторы.
Возрастная категория: 6+. Вход свободный, но обязательна предварительная запись по телефону: 46-13-10.