Туроператоры, блогеры и журналисты продолжат знакомство с Тюменской областью в 2021 году

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Информационные туры для крупнейших туроператоров, блогеров и СМИ по знакомству с туристической привлекательностью Тюменской области продолжатся и в 2021 году. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном агентстве туризма и продвижения.

Первый инфотур 2021 года прошел в конце января с участием гостей из Санкт-Петербурга, Ярославля и Алтая. Они побывали в Ялуторовском остроге, где прошли посвящение в блинопеки. Мастер-класс для них организовала тёща Лара.

По словам руководителя учреждения Нины Бешенцевой, всего в 2020 году с сентября по декабрь у них побывали три группы туристов. В новом году они надеются, что со снятием ограничений по коронавирусной инфекции, смогут увеличить количество посетителей, еще больше рассказать об истории, традициях города.

Как заметили в агентстве туризма и продвижения, информационные туры проходят практически ежемесячно для охвата большего количества потенциальных партнеров в продвижении турпродукта региона.

Программа маршрута презентации Тюменской области включает осмотр значимых туристских объектов, подчеркивающих особенности региона и раскрывающих его историю, обычаи и культуру. Большая часть объектов включена в брендовые туристические маршруты Тюменской области.

Программа туров также включает посещение термальных источников - визитной карточки региона. Напомним, в ноябре 2020 года Тюменская область официально признана "Столицей термальных вод".

"Каждый туристический объект, принимая как представителей туриндустрии, так и туристов, показывает высокий сервис, проявляет заинтересованность в сотрудничестве и презентации своей площадки, с каждым разом добавляя новые интерактивные элементы экскурсионной программы, бонусы и "комплименты" для своих гостей", - отметили сотрудники агентства.

Итог проведения инфотуров - заключение соглашений о сотрудничестве с крупнейшими туроператорами и турагентами России, продвижение тюменского турпродукта в печатных и онлайн-ресурсах, проведение совместных презентаций Тюменской области для представителей туротрасли в других регионах.

Анжела Лебедева