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ВК "Тюмень" не смог выйти в финальный раунд чемпионата России

Спорт, 14:32 08 февраля 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" во второй игре серии за право сыграть в "Финале шести" высшей лиги "А" дома принимали столичный МГТУ, сообщает пресс-служба клуба.

В повторной встречи тюменцы уступили - 0:3. С таким же счетом завершилась и первая встреча этих команд. МГТУ пробился в "Финал шести" чемпионата российской волейбольной высшей лиги "А".

"Мы настраивались на тяжелую игру. У "Тюмени" — неплохая команда. Но, думаю, на них повлияли кадровые проблемы. Они и к нам приезжали без двух основных волейболистов. И мы понимали, что за неделю в составе соперника вряд ли что-то поменяется. Думаю, в такой ситуации, мы просто сильнее на данный момент. О чем говорит и счет игры", - рассказал после матча наставник МГТУ Юрий Нечушкин.

Теперь тюменским волейболистам предстоит участие в турнире за 7-12 места.

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