Тюменец проведет 11 лет в колонии за сбыт героина

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

11 лет колонии строгого режима получил житель Тюмени за покушение на сбыт героина. Полицейские задержали молодого человека у тайника в лесном массиве, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 апреля 2020 г. молодой человек планировал забрать наркотики из тайника в лесу для дальнейшего сбыта. Там его с поличным задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

Оперативники узнали, что в этом месте оборудуются тайники с оптовыми партиями наркотических средств. Было установлено наблюдение. У молодого человека изъяли более 83 граммов героина. Сам он находился в состоянии наркотического опьянения.