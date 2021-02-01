Тюменца с мефедроном задержали полицейские

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменца, подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков, задержали полицейские.

35-летнего безработного жителя областного центра выдала нервозность при проверке документов на улице, сообщает региональное УМВД.

При досмотре в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины сверток. В нем, как установила экспертиза, находился мефедрон общей массой около пяти граммов. В квартире тюменца стражи правопорядка нашли фасовочный материал и весы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.