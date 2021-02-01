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Улететь из Тюмени в Калининград, Сочи и Симферополь можно будет прямым рейсом

Общество, 12:46 10 февраля 2021

Алексей Туркин, аэропорт Рощино

Прямые рейсы из Тюмени в Калининград, Сочи и Симферополь запускает авиакомпания Nordwind, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Первый полет в Калининград запланирован на 24 апреля. Рейсы будут по вторникам и четвергам, время вылета – 9 часов 40 минут. Обратный рейс – в понедельник и пятницу в 16 часов 30 минут.

Полеты в Симферополь и Сочи включат в летнее расписание. В Симферополь можно будет улететь по средам, пятницам и воскресеньям в 5 часов 40 минут. Вылет в Тюмень по вторникам, четвергам и субботам в 23 часа 15 минут.

Рейсы из Сочи запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 1 час. Из Тюмени – в 7 часов 30 минут.

Купить билеты можно также через мобильное приложение Nordwind. Здесь же можно забронировать билет, пройти онлайн-регистрацию и отслеживать статус рейса.

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# авиаперевозки , Рощино

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