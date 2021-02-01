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Живопись и графику представят тоболяки на конкурс "По стопам великого мастера"

Общество, 11:30 12 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на выставку-конкурс детского архитектурно-художественного творчества "По стопам великого мастера" стартовал в Тобольске, сообщает городская администрация.

Выставка проводится с целью популяризации имени земляка, русского энциклопедиста Сибири — картографа, архитектора, строителя, историка, художника и писателя Семена Ремезова. 2021 год объявлен в Тобольске Годом Семена Ремезова.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ и учреждений допобразования в возрасте от 7 до 15 лет. Они могут представить живописные, графические работы, выполненные в любой технике, а также работы в форме макетов, барельефов и аппликаций, эссе и презентаций.

Прием заявок продлится до 1 марта в школе искусств им. А.А. Алябьева.

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# выставка , Семен Ремезов , Тобольск

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