В ТюмГМУ 185 ординаторов прошли аккредитацию и получили допуск к работе

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

185 ординаторов и врачей прошли первичную специализированную аккредитацию специалистов в Тюменском медицинском университете и получили допуск к работе.

Всего на первичную аккредитацию в Тюменский ГМУ заявились более 190 человек, 20 из них - выпускники других вузов страны из Москвы, Санкт – Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Читы, Омска, Томска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, сообщает вуз.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Тюменский вуз одним из первых среди российских учебных учреждений провел первичную специализированную аккредитацию по 21 специальности. При этом 97% выпускников Тюменского ГМУ продемонстрировали хорошую теоретическую и практическую подготовку, успешно преодолев все этапы аккредитации.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

В 2021 г. в первичной аккредитации появились нововведения. Процедура прошла в два этапа. Первый этап – тестирование, второй – практико-ориентированный этап. Он включал решение задач и объективный структурированный клинический экзамен. Оба этапа проходили в один день, проверялись практические умения и клиническое мышление.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Впервые эта процедура прошла в Региональном мультипрофильном симуляционно-аккредитационном центре (РМСАЦ). Высокотехнологичное оснащение центра позволило организовать процесс по модульному принципу и проводить аккредитацию сразу по нескольким специальностям в один день.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

"Такая нагрузка позволяет нам подготовиться и выйти на высокий уровень, когда ординаторы и врачи смогут проходить аккредитацию по 59 специальностям, - говорит руководитель центра аккредитации специалистов Тюменского ГМУ Юлия Родина. – В этот раз расписание составлено так, чтобы мы могли максимально использовать все мощности современного симуляционного центра".

Экспертами на аккредитации выступили главные врачи, заведующие отделениями, ведущие специалисты региона.