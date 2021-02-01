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Александр Моор презентует тюменский нефтепромышленный кластер в Нижнем Новгороде

Губернатор, 12:04 12 февраля 2021

оперштаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в заседании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями ТЭК, обронно-промышленного комплекса и гражданского машиностроения. Совещание пройдет в Нижнем Новгороде 12 февраля.

В числе участников – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минэнерго, Минпромторга, руководители ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий.

Александр Моор выступит с докладом о тюменском нефтепромышленном кластере и позитивном опыте региона в организации сотрудничества между крупными нефтегазовыми компаниями, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями.

Делегация Тюменской области во главе с губернатором посетит предприятие концерна "ВКО Алмаз-Антей", ознакомится с разработками высокотехнологичной продукции для ТЭК, сообщает оперштаб Тюменской области.

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# Александр Моор , инвестиции , нефтесервис , промышленность

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