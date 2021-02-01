В новом российском хорроре "Приворот. Черное венчание" тюменцы отвечали за спецэффекты

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

На экраны российских кинотеатров вышел фильм ужасов "Приворот. Черное венчание", в создании которого принимала участие тюменская команда.

Премьерный показ в Тюмени прошел 11 февраля, и руководитель Baza VFX Никита Криницкий рассказал журналистам, как проходила работа, почему хоррор для VFX-дизайнеров - это интересно и где еще в скором времени мы увидим "руку" земляков.

По сюжету, главную героиню Женю с ребенком на руках бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться, девушка решается на отчаянный шаг - идет к цыганке, которая помогает ей провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. Кирилл возвращается, но с каждым днем его страсть все больше походит на пугающую одержимость, он контролирует каждый шаг Жени и не готов ни с кем ее делить, даже с ребенком и с мамой девушки. И как покажет практика, не разлучит их даже смерть.

Создатели фильма не впервые сталкиваются с жанром хоррор: режиссер Святослав Подгаевский знаком зрителю по картинам "Пиковая дама", "Невеста", "Русалка" и "Яга". Продюсер Иван Капитонов причастен также к фильмам "Временные трудности", "Маршрут построен" и "Лето", которое участвовало в Каннском фестивале. К слову, права на новый русский хоррор куплены в США компанией Shout Studios и там лента выйдет в первой половине 2021 года.

По словам Подгаевского, его история - про взаимоотношения людей, про то, как они проходят через кошмары и меняются кардинальным образом. "Приворот" - один из самых необычных фильмов нашей студии, это более реалистичное, чувственное кино. Здесь вы не увидите ни монстров, ни демонических существ, привычно населяющих хорроры. Но тем не менее, "Приворот" по-настоящему пугающий фильм, он рассказывает о том, каким кошмаром может стать чрезмерная любовь", - пояснил режиссер. Капитонов подчеркнул, что, помимо жанрового развлечения, главная мысль картины - в том, что нужно брать судьбу в свои руки и совершать ради любви настоящие человеческие поступки, а не прибегать к черной магии и оккультизму.

Интересно, что любовные привороты и все, что с ними связано, - один из самых популярных запросов в поисковиках. Обряд, показанный в фильме, выдуман и составлен из разных элементов оккультных ритуалов, но приворот "Черное венчание" реально существует. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а церковь, где будут происходить решающие сцены, - это католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в северной столице. Он был построен в 1879 году знаменитым архитектором Николаем Бенуа. В качестве консультанта команда проекта пригласила цыганку, которая помогала воссоздавать цыганский быт, внешний вид героев, а также написала фразы на цыганском языке для ритуалов, которые проводит одна из героинь.

Руководитель Baza VFX Никита Криницкий рассказал, что его команда в течение полутора месяцев делала часть погодных условий, мясо, кровь, прятала недостатки и убирала лишние детали, так или иначе попадающие в кадр в процессе съемок, как, например, пробежавшую кошку или логотип на магазине. Также в их зоне ответственности были отдельные вещи, связанные с атмосферой напряжения, тревожного ожидания и переживания за героев.

"Работая в "Медиаполисе", постоянно имеешь дело с киноиндустрией, и с самого начала возникновения организации нам все больше хотелось погрузиться в кино. Изначально наши шаги были на общественных началах, но потом мы образовали студию, начали больше общаться с московскими создателями кино, с творческими командами, контакты укреплялись и нас начали приглашать на проекты. Сначала поручали делать небольшую работу, потом чуть больше, так снежный ком вырастал и мы начали создавать что-то более масштабное, вышли за пределы кинотеатров региона, стали участвовать во всероссийских премьерах. Мы, честно, радовались, когда получили задачу по "Привороту", потому что делать ужастики очень интересно и непривычно", - поделился тюменец историей создания Baza VFX.

Он отметил, что, как руководитель, не работает руками, но управляет специалистами, которые непосредственно создают всю нужную заказчикам графику, визуальные эффекты, симулируют, к примеру, жидкости, взрывы. До "Приворота" ребята из "Медиаполиса" принимали участие в постпродакшне фильмов "Лед-2", документалки "Beef: русский хип-хоп", сериала "Диверсант. Крым" и в американо-китайском проекте L.A. Rush с Элайджей Вудом. Сейчас Baza VFX работает над спецэффектами в картине "Ледяной демон" от той же студии QS Films, что сняла "Приворот", и ведет переговоры с московскими компаниями по созданию графики для российских сериалов и полнометражек.

Никита Криницкий признается: переехать в столицу не тянет, хоть там и сосредоточен основной массив отечественной киноиндустрии. "Я уже пожил три года в Москве, когда учился, мне хочется остаться в Тюмени, но жить как в Москве с точки зрения возможностей. Хочется поднять уровень благополучия специалистов, которые делают графику для столицы и других стран. Наша работа не привязана к месту, она этим похожа на программирование - у тебя есть мощный ноутбук и ты можешь из любой точки мира делать свою работу", - рассказал он.

Директор "Медиаполиса" Маргарита Посадских, отвечая на вопрос о секрете успеха тюменского центра развития региональных медиа и кино, одним из самых важных и решающих подходов назвала работу с рынком.

"Мы не придумываем сами, чем бы мы могли заниматься и кому бы это было интересно. Мы спрашиваем рынок. У нас есть коллеги и знакомые, которые работают в Москве в кино, мы узнаем, какие специалисты были бы им интересны, если бы им не надо было переезжать в столицу. Рынок отвечает нам с вызовами и бюджетами, и мы понимаем, какого уровня должны подготовить специалистов. У нас есть департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, который развивает цифровой экспорт в регионе, с его помощью мы можем понять, какие у нас есть внутренние таланты и как мы их можем развивать", - пояснила она.

Напомним, представители "Медиаполиса" принимали участие в создании фильма "Огонь" с Константином Хабенским в главной роли. В картине засветились сразу трое тюменцев. Композитор Кирилл Бородулев работал над саундтреком, Константин Тюменцев — над титрами и ключевым артом, а актер Николай Аузин исполнил роль второго плана.

| Фото: https://www.kinopoisk.ru/ | Фото: https://www.kinopoisk.ru/

Категория фильма: 16+.

Дарья Казакова