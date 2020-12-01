"Огонь" на большом экране: тюменцы рассказали, как шла работа над фильмом

| Фото: Централ Партнершип | Фото: Централ Партнершип

24 декабря состоялась всероссийская премьера фильма Алексея Нужного "Огонь" о работе Авиалесоохраны.

Выпуск в прокат за неделю до Нового года драматической картины, которая точно не добавит праздничного настроения, на первый взгляд может показаться спорным решением. Однако история о буднях пожарного десанта, летчиков-наблюдателей и диспетчеров - подарок не только самому ведомству, которому в 2021 году исполнится 90 лет. В "Огне" команда авторов рассказала о том, что чаще всего скрывается за сухими числами статистики, показала близких и понятных героев со своими проблемами и вызовами. То, что вышло в итоге, лучше любых рождественских сказок способно пробудить чувства уважения, сострадания, ответственности, бережного отношения к природе и безграничной благодарности к людям, избравшим профессию пожарного.

К слову о команде фильма: в ней засветились сразу трое тюменцев. Композитор Кирилл Бородулев работал над саундтреком, Константин Тюменцев — над титрами и ключевым артом, а актер Николай Аузин исполнил роль второго плана (и даже играл в одной сцене с Константином Хабенским). В Тюмени премьера прошла в "Синема парк Гудвин". Директор "Медиаполиса" Маргарита Посадских отметила, что еще недавно словосочетание "тюменский кинематограф" вызывало много разных чувств, но теперь все чаще оно вызывает чувство гордости за коллег, которых мы видим на большом экране.

Николай Аузин, который играет одного из жителей карельской деревни, находящейся под угрозой уничтожения из-за верхового лесного пожара, поделился эмоциями от съемочного процесса. Это не первая его работа в крупном кино, - тюменец уже снимался в фильме "Батальон", - но "Огонь" самый значимый по масштабу. "Безумно счастлив, что поработал с этим режиссером и в этой команде. Студия "ТриТэ" и Алексей Нужный создали очень крутую атмосферу, было непросто, но интересно и комфортно во всех смыслах этого слова. Мне кажется, этот фильм не оставит равнодушным никого, и все, кто его посмотрят, задумаются, стоит ли жечь костры в лесу", - отметил Аузин. Пробы для картины он записывал на базе "Медиаполиса".

Для композитора Кирилла Бородулева "Огонь" стал дебютом в большом кино. Он рассказал, что после прочтения сценария вдохновение и рвение появились сами собой. "Ни о чем другом не думал, кроме как выполнить работу суперкачественно, чтобы меня взяли в команду. Я очень люблю смотреть кино, и кино разное, наверное, это и помогло мне при создании. Было очень трудно, но мне действительно понравился итог", - отметил Бородулев.

Автор титров Константин Тюменцев, пожалуй, оказался самым опытным из региональной троицы: до "Огня" он работал над сериалом от ТНТ "Толя-робот", а после - над фильмом "Обратная связь". Сейчас в процессе - "Пара из будущего", новая картина Алексея Нужного и еще несколько секретных проектов. Главная его задача - донести коммуникации, и не всегда сразу приходит простое решение, много времени уходит на исследование, поиск ключевых графических решений, настроения и характера, а также ключевого образа. в "Огне" Константин Тюменцев хотел передать героизм авиапожарных, и через анимацию передать дух самой картины.

На мой взгляд, итог работы всей команды Нужного впечатлит даже ярых противников современного российского кинематографа. Самые сильные впечатления, конечно, передаст зрителям IMAX. Страшные лесные пожары, завораживающие зрителя, частично воссозданы в павильонах, где в качестве декораций использовали спиленный сухостой, однако съемки с воздуха - реальные кадры стихийного бедствия в Красноярском крае, которые вошли в фильм благодаря содействию МЧС.

Показаны также быт сотрудников Авиалесоохраны, их обмундирование, нюансы работы, приметы, которым они следуют, как представители любых связанных с риском профессий, большая часть техники, особенно авиации, диспетчерская служба и обучение новобранцев. Технологию работы на лесном пожаре и все словечки из лексикона авиапожарных артисты перенимали у реальных прототипов. По законам жанра, не обошлось без любовной линии, пути героя, драмы и плачущих детей, однако слезовыжимательные приемы здесь не вызывают вопросов: ежегодно в России от стихийного огня страдают жители приграничных к лесу поселков и деревень, а гибель десантников-пожарных - печальная сторона их работы. Консультантами сценарной группы были пожарные Авиалесоохраны из подмосковного отделения и из Республики Карелия, а в процессе съемок добавились специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской и Ростовской областей. Они же, к слову, обеспечивали безопасность команды картины на земле, воде и в воздухе. Дублерами основного актерского состава стали также реальные сотрудники парашютно-десантной пожарной службы.

Пламя, пожирающее все вокруг под, без преувеличения, эпичный саундтрек, пролеты над лесами и реками, именитые актеры, среди которых Константин Хабенский, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Андрей Смоляков - не единственное достоинство картины. Показаны здесь и нелицеприятные стороны работы пожарных: это противодействие, а порой и вредительство со стороны местных жителей, недостатки технического снабжения на местах, медлительность и неповоротливость бюрократической системы, когда в экстренных ситуациях руководитель встает перед выбором: нарушить устав и спасти людей, либо делать все, как положено, но ценой человеческих жизней. Косвенно в эмоциональной и гневной речи героини Стаси Милославской упомянута здесь и трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Так что остросоциальный контекст в "Огне" - в избытке.

Порадовали диалоги героев. Подавляющее большинство персонажей вышли живыми и понятными, и разговоры их не кажутся чем-то чужеродным, а шутки - натянутыми. Приятно, что сценаристы не бросают второстепенные линии: например, тост, сказанный во время деревенской свадьбы героем Юрия Кузнецова, найдет яркое и знаковое отражение под конец. Не обошлось, конечно, без спорных моментов и ляпов, но все два с небольшим часа ты действительно с интересом следишь за событиями, сопереживаешь и смеешься, проникаешься симпатией и недоумеваешь, почему некоторых людей жизнь ничему не учит. Операторская работа также на высоте. Очевидна параллель, которую команда Алексея Нужного проводит между пожарными-десантниками и супергероями: это и клишированные проходки под пафосную музыку, и кадры, в которых герой стоит один на один против стихии, всматриваясь в нутро неукротимого антагониста, но это нисколько не портит "Огонь". Завершает картину посвящение всем пожарным и спасателям России и документальные кадры Авиалесоохраны, что ставит хорошую точку.

Каламбур по поводу фамилии режиссера довольно очевиден, но все же - Алексей Нужный снял действительно нужный фильм. Лесные пожары - беда, от которой, увы, нет целебной пилюли, ведь, цитируя героя Хабенского, "леса - они всегда горели, горят и будут гореть, это закон природы". Нельзя сваливать ответственность за ущерб от огня исключительно на власть и спасателей, нельзя легкомысленно относиться к стихии и ставить чужие жизни ниже собственных материальных благ, нельзя забывать о том, какая цена стоит за статистикой спасенных из пламени и снижения числа пожаров. Все это транслирует "Огонь". И это, гораздо важнее увидеть сейчас, чем очередную новогоднюю комедию.

Дарья Казакова