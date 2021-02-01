МФК "Тюмень" дважды сыграл вничью с "КПРФ"

| Фото: МФК «Тюмень» | Фото: МФК «Тюмень»

Мини-футбольный клуб "Тюмень" дважды сыграл вничью со столичным клубом "КПРФ" в матчах 13 тура российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Первая встреча в Тюмени завершилась со счетом 4:4. В составе хозяев дубль оформил Денис Неведров. Во втором поединке соперники также разошлись миром - 1:1. Гол в составе хозяев забил Андрей Батырев.

"Оба матча очень сильно похожи. Итог закономерный, боевая ничья. Единственное отличие наверно в том, что в первой встрече один тайм остался за нами, а во втором лучше выглядели "КПРФ". Вторая игра получилась равная. Моменты хорошие были у нас и у гостей, хорошо сыграли вратари", - отметил главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов.

После очередного тура МФК "Тюмень" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Следующие поединки команда проведет в Югорске 25 и 26 февраля. Соперником подопечных Николая Иванова станет "Газпром-Югра".