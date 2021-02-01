Прием заявок на тюменский конкурс "Утренняя звезда" продлили до 10 марта

| Фото: из сообщества Центра татарской культуры во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра татарской культуры во ВКонтакте

Прием на XXI городской смотр-конкурс тюркоязычных народов "Тан йолдызы" ("Утренняя звезда") продлен до 10 марта, сообщает Центр татарской культуры.

Ранее состязание хотели провести 8 февраля. Заявиться могут участники в возрасте от 7 до 17 лет. Предусмотрены три группы - младшая (от 5 до 8 лет), средняя (от 9 до 12 лет), старшая (от 13 до 17 лет).

Запланированы следующие номинации: "Вокально-хоровой жанр", "Инструментальный жанр", "Хореографический жанр", "Фольклор", "Художественное слово" и "Изобразительное и декоративно-прикладное творчество".

Открытие конкурса начнется в Центре татарской культуре (ул. Щербакова, 4, стр. 11) 13 марта в 10 часов. 21 марта в 12 часов стартует гала-концерт лауреатов. Затем пройдет церемония награждения.

С положением можно ознакомиться по ссылке.