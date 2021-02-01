Выставка стрелкового оружия и боеприпасов развернется в Тобольске

| Фото: из сообщества "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

Выставка стрелкового оружия и инженерных боеприпасов пройдет в ДК "Синтез" в Тобольске 23 февраля с 11 до 15 часов, сообщают организаторы.

Посетители смогут ознакомиться с современными образцами средств инженерного вооружения и экипировки, а также со множеством единиц современного стрелкового оружия и оружия времен Великой Отечественной войны.

Работу экспозиции организуют Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и Центр искусств и культуры Тобольска

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.