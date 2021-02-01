Миллион жителей Урала застраховали имущество, жизнь и здоровье в Сбере

Почти 1 млн договоров рискового страхования в дочерних компаниях Сбера "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни" заключили клиенты Уральского банка Сбербанка в 2020 году.

Программы страховых компаний обеспечивают защитой самое ценное — жизнь и здоровье, имущество, деньги на счетах и банковских картах, а также любимые вещи и домашних питомцев.

Самый распространённый вид страхования у жителей Урала — ипотечное страхование. 300 тыс. договоров оформлено по ипотечному страхованию имущества (защита при пожарах, стихийных бедствиях и от других рисков), ещё 255 тыс. — по ипотечному страхованию жизни.

Также уральцы активно страховали свои банковские карты от несанкционированных снятий денег в банкомате, кибератак на смартфон и других рисков. По программе "Сбереги финансы" заключено 320 тыс. договоров.

53 тыс. клиентов Уральского банка застраховали квартиры и дачи от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций по программе "Защита дома+", ещё 51 тыс. обеспечила себя "Защитой от травм".

"Широкая продуктовая линейка рискового страхования в Сбере защищает от большинства самых распространённых рисков. Программы страхования постоянно модифицируются. В 2020 году мы предложили клиентам ряд инновационных продуктов и сервисов. Теперь в Сбере можно оформить программу "Сбереги себя" — с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний, включая COVID-19; "ФармСтрахование" — с компенсацией затрат на лекарства; "Зелёные каникулы" для ипотечных заёмщиков — c выплатами от недобровольной потери работы; "Питомец под защитой" — с компенсацией лечения домашних животных. Кроме того, в Сбербанк Онлайн клиенты теперь могут подобрать полис ОСАГО от 12 страховых компаний. Полисы ОСАГО также можно оформить в отделениях Сбербанка в Тюмени, а в ближайшие месяцы это станет возможно и в других городах Урала", - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.