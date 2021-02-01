Доходы бюджета Тюменской области в 2020 году снизились на 5,9%

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Объем поступлений в бюджет Тюменской области в 2020 году, относительно 2019 года, уменьшился на 5,9% и составил 82,8 млрд рублей, сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

В ведомстве пояснили, что уменьшение поступлений доходов в бюджет обусловлено принятием государственных мер поддержки бизнеса, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики в период введения на территории области режима повышенной готовности, в связи с COVID-19.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за 2020 года обеспечили налоги: НДФЛ – 46,9%, налог на прибыль – 22,4%, имущественные налоги – 17,7%, акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, – 6,4% и налоги на совокупный доход – 6,1%.

На региональном уровне, для снижения налоговой нагрузки на бизнес, были предусмотрены ряд налоговых преференций: для предприятий с упрощенной системой налогообложения (доходы) снижена ставка с 6% до 1%; всем предприятиям, на ЕНВД, введен корректирующий коэффициент в 0,005%; для плательщиков налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, потенциально возможный к получению годовой доход установлен в размере 16,66 рубля.

На весь 2020 год введено освобождение от уплаты налогов на имущество и транспортного налога для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, при условии, что удельный вес доходов от осуществления деятельности в общей сумме их доходов по итогам предыдущего налогового периода составляет более 70%, а для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в текущем году, более 70% по итогам текущего налогового периода, в отношении объектов налогообложения, поставленных на учет до 30 марта 2020 года и используемых для осуществления указанной деятельности и другие меры.

В федеральный бюджет поступления выросли на 7,3% или 4,3 млрд рублей и составили 62,4 млрд рублей.