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Гости "Битвы на Туре" обсудят с главой Тюмени проведение международных соревнований

Спорт, 17:01 19 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Возможность проведения в Тюмени соревнований международного масштаба обсудят с главой города Русланом Кухаруком гости "Битвы на Туре-2021", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Напомним, участие в соревнованиях 20 февраля примут 50 титулованных спортсменов со всей страны. Помимо спортсменов "Битву на Туре" посетит делегация из Москвы - советник министра спорта Роман Ольховский, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и член экспертного совета Госдумы по физической культуре Сергей Крюков.

В связи с низкой температурой воздуха и действием ограничительных мер вход на площадку проведения соревнований для зрителей будет закрыт. За ходом проекта можно будет наблюдать онлайн.

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# Битва на Туре , Руслан Кухарук , сноуборд

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