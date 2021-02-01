Гости "Битвы на Туре" обсудят с главой Тюмени проведение международных соревнований

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Возможность проведения в Тюмени соревнований международного масштаба обсудят с главой города Русланом Кухаруком гости "Битвы на Туре-2021", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Напомним, участие в соревнованиях 20 февраля примут 50 титулованных спортсменов со всей страны. Помимо спортсменов "Битву на Туре" посетит делегация из Москвы - советник министра спорта Роман Ольховский, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и член экспертного совета Госдумы по физической культуре Сергей Крюков.

В связи с низкой температурой воздуха и действием ограничительных мер вход на площадку проведения соревнований для зрителей будет закрыт. За ходом проекта можно будет наблюдать онлайн.