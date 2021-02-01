Тюменская область готова тиражировать опыт развития молодежного предпринимательства на всю страну
Делегация Тюменской области - 50 человек - работает в эти дни на Слете молодых предпринимателей "We-enter" в Сочи.
Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении "Опоры России", на мероприятии встретились представители 31 региона. Всего 200 человек, так что делегация Тюменской области самая большая.
Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков - участник слета молодых предпринимателей "We-enter" в Сочи - написал в Instagram о том, что подобные мероприятия позволяют тиражировать опыт развития молодежного предпринимательства на всю страну.
"Я презентовал регион молодому бизнес-сообществу. Мы говорим про новые инструменты поддержки. Большие возможности позволяют постоянно расти и развиваться. В целом, напомню, что в Тюменской области всегда рады видеть предприимчивых людей", - отметил Машуков.
Начался слет 15 февраля, в течение пяти дней предприниматели учились у 20 федеральных экспертов и генерировали новые бизнес идеи.
"Молодежное предпринимательство является самым мощным рычагом развития предпринимательства, об этом мы точно знаем. Нужно, чтобы об этом знала вся страна, и как в банк за деньгами, так и за идеями приходили к молодежи," - подчеркнул вице-президент "Опоры России" в Тюменской области Эдуард Омаров.
В программу слета вошли стратегическая сессия, в рамках которой предприниматели объединились по группам: предпринимательство в школах, в вузах; развитие региона; мероприятия и креативные индустрии. Команды разработали дорожные карты развития предпринимательства в этих отраслях на 10 лет.
Участники побывали на экскурсии на курорте "Красная поляна", где коммерческий директор познакомила гостей с условиями для инвестирования, открытия и развития бизнеса на курорте.
Анжела Лебедева