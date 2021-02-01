Тюменская область готова тиражировать опыт развития молодежного предпринимательства на всю страну

Тюменское региональное отделение "Опоры России" ВКонтакте Тюменское региональное отделение "Опоры России" ВКонтакте

Делегация Тюменской области - 50 человек - работает в эти дни на Слете молодых предпринимателей "We-enter" в Сочи.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении "Опоры России", на мероприятии встретились представители 31 региона. Всего 200 человек, так что делегация Тюменской области самая большая.

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков - участник слета молодых предпринимателей "We-enter" в Сочи - написал в Instagram о том, что подобные мероприятия позволяют тиражировать опыт развития молодежного предпринимательства на всю страну.

"Я презентовал регион молодому бизнес-сообществу. Мы говорим про новые инструменты поддержки. Большие возможности позволяют постоянно расти и развиваться. В целом, напомню, что в Тюменской области всегда рады видеть предприимчивых людей", - отметил Машуков.

Начался слет 15 февраля, в течение пяти дней предприниматели учились у 20 федеральных экспертов и генерировали новые бизнес идеи.

Тюменское региональное отделение "Опоры России" ВКонтакте Тюменское региональное отделение "Опоры России" ВКонтакте

"Молодежное предпринимательство является самым мощным рычагом развития предпринимательства, об этом мы точно знаем. Нужно, чтобы об этом знала вся страна, и как в банк за деньгами, так и за идеями приходили к молодежи," - подчеркнул вице-президент "Опоры России" в Тюменской области Эдуард Омаров.

В программу слета вошли стратегическая сессия, в рамках которой предприниматели объединились по группам: предпринимательство в школах, в вузах; развитие региона; мероприятия и креативные индустрии. Команды разработали дорожные карты развития предпринимательства в этих отраслях на 10 лет.

Тюменское региональное отделение "Опоры России" ВКонтакте Тюменское региональное отделение "Опоры России" ВКонтакте

Участники побывали на экскурсии на курорте "Красная поляна", где коммерческий директор познакомила гостей с условиями для инвестирования, открытия и развития бизнеса на курорте.

Анжела Лебедева