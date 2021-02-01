В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 140 км дорог в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,8 млрд рублей планируется потратить в Тюменской области на реконструкцию и ремонт дорожной сети в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева.

"Мы выполнили все планы 2020 года по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отремонтировано и реконструировано свыше 209 объектов общей протяженностью более 181 километра. На 2021 год в рамках нацпроекта запланированы ремонт и реконструкция 123 дорожных объектов общей протяженностью более 140 километров", - доложил губернатор.

Как минимум на 14 объектах дорожного строительства будут использованы новые технологии с применением битумных вяжущих, стабилизирующих добавок в асфальтобетон и геосинтетических материалов.

Нормативное состояние региональной дорожной сети в 2021 году планируется увеличить с 62,46% до 62,59%. В Тюменской агломерации этот показатель должен вырасти с 81,7% до 82%.

"По дорожной сети все регионы Уральского федерального округа отработали хорошо, невыполнения планов 2020 года практически нет. Тюменская область выполняет и перевыполняет практически все показатели в рамках национальных проектов. Мы рассчитываем, что она и в дальнейшем останется в числе лидеров", - отметил Марат Хуснуллин.

Евгений Бабенко