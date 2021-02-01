Открытый чемпионат по сноуборду завершился в Тобольске

Фото: Школа горных лыж и сноуборда в Тобольске во ВКонтакте. Архив. Фото: Школа горных лыж и сноуборда в Тобольске во ВКонтакте. Архив.

Открытый чемпионат и первенство города по сноуборду завершился в Тобольске. В соревнованиях приняли участие более 45 спортсменов.

Сноубордисты соревновались в параллельном слаломе. Длина трассы – около 300 метров. Валерия Самусевич – одна из призеров соревнования. Она заняла второе место в категории "Девушки 18 лет и старше". На сноуборде катается с 2013 года.

"Самый приятный момент в соревнованиях – когда стартуешь и начинаешь преодолевать трассу. Несмотря на то, что я часто принимаю участие в соревнованиях, это каждый раз особые эмоции", – рассказала Валерия .

По словам спортсменки, для нее важно не наличие призового места, а оттачивание техники. В этот раз, признается Валерия, были недочеты, пишет "Вслух.ру".