Три человека пострадали в лобовом столкновении иномарок на трассе Курган – Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека получили различные травмы в лобовом столкновении двух иномарок на трассе Курган – Тюмень 21 февраля. У водителя одной из машин – тяжелые травмы.

Днем на 190-м км пути столкнулись Hyundai ix35 и Hyundai Solaris.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадали три человека", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Среди пострадавших - водитель Hyundai ix35 1982 года рождения, его жена 1980 года рождения. Водителя другой машины 1996 года рождения доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

Инна Пахомова