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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 88 человек заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:30 23 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У 88 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 823 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 956 человек.

В Москве подтвердилось 1 тыс. 198 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 913, в Московской области - 732.

В Челябинской области заболели 226 человек, в Свердловской области - 214, в Ханты-Мансийском автономном округе - 128, в Курганской области - 79, на Ямале - 47.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 189 тыс. 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 тыс. 47 летальных исходов, выздоровели 3 млн 739 тыс. 344 человека.

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# коронавирус

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