В Тюмени разрабатывают новые технологии добычи низконапорного газа

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Ученые Тюменского индустриального университета разрабатывают новые технологии добычи низконапорного газа сеноманского продуктивного комплекса, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи проанализировали существующие технологии по добыче традиционного газа для схожих горно-геологических условий сеноманской залежи, изучили глубинное строение продуктивного комплекса на территории Западной Сибири, а также характер его насыщения по высоте залежи на основании анализа результатов испытания первых поисково-разведочных скважин газовых месторождений.

"Мы должны не только прописать саму технологию, но и регламент действия, точки контроля, выходные параметры, доказать эффективность технологии, - сообщил руководитель лаборатории, заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин ТИУ Юрий Ваганов.- Организация мероприятий, направленных на увеличение продуктивности и производительности газовых скважин, должна учитывать риски возможных аварий при их освоении, с целью уменьшения трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Если мы заходим на скважину, мы должны гарантировать заказчику, что добьемся стопроцентного результата".

Сеноманские углеводородные залежи - уникальные по объему залежи, которые располагаются ниже туронских, на глубине 1000-1700 м. В Западной Сибири сеноманский ярус содержит уникальные месторождения природного газа.

По оценке специалистов, использование традиционных технологий освоения сеноманских газовых залежей ограничивает конечную газотдачу на уровне 85%. В результате на уникальных месторождениях Западной Сибири (Медвежье, Уренгойское и Ямбургское и др.) в сеноманских отложениях останется не менее 1500 млрд кубометров газа, из которых более 500 млрд составит низконапорный газ в свободном состоянии.

Продуктивность сеноманских отложений в Западной Сибири, как указывает в своих исследованиях кандидат технических наук Алексей Колмаков, установлена на огромной территории, ограниченной на западе Уральским хребтом, на востоке - административной границей Тюменской области, на севере - морским побережьем и на юге широтой, проходящей примерно по северному окончанию Сургутского свода. Сеноманский продуктивный комплекс содержит около двух третей запасов газа промышленных категорий по Западной Сибири. В этих отложениях открыто 77 залежей углеводородов, из них 4 -газонефтяных (Тазовское, Русское, Северо-Комсомольское и Ваньеганское), одна нефтяная (Ай-Яунское месторождение в пределах Каймысовской нефтегазоносной области), остальные - чисто газовые залежи.

Изменение стереотипного мышления, традиционных взглядов на выбор технологий повышающих газодобычу – ещё одна задача, которую предстоит решить тюменским учёным в ближайшей перспективе.