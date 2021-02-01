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В Ишиме частные предприятия помогают убирать снег

Общество, 13:02 24 февраля 2021

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

36 единиц спецтехники, в том числе 10 погрузчиков, автогрейдеров и тракторов от частных компаний, убирают улицы Ишима после мощного снегопада, который начался 23 февраля и продолжается до сих пор, сообщает пресс-служба администрации города.

Работники коммунальных служб в первую очередь расчищают центральные магистрали и вручную – остановочные комплексы. Убирают снег с подъездных путей к школам, детским садам, поликлиникам и больницам, тротуары на центральных улицах. Затем снегоуборочная техника уходит на периферию.

Специалистам управляющих компаний предстоит оперативно навести порядок на территориях обслуживаемых многоквартирных жилых домов.

Ишимцев просят не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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# Ишим , метель , метеоусловия , снегопад , снегоуборочная техника

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