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В Тюмени суд приостановил работу кафе из-за отсутствия масок и антисептиков

Общество, 17:36 24 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа тюменского предприятия общественного питания, эксплуатируемое индивидуальным предпринимателем, приостановлена на 9 суток. Такое решение принял Центральный районный суд Тюмени, который рассмотрел материалы, представленные управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в январе 2021 года на всей территории предприятия отсутствует разметка социального дистанционирования не менее 1,5 метра, на входе, в комнате для приема пищи, в гостевом санузле отсутствует кожный антисептик. На предприятии не организован входной фильтр с измерением температуры тела сотрудников. Отсутствуют документы подтверждающие проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного использования (комнаты приема пищи, торгового зала, коридоров) с применением дезинфицирующих средств.

На предприятии также не было семидневного запаса масок, антисептиков и дезинфицирующих средств с вирулицидным действием.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания, эксплуатируемое индивидуальным предпринимателем на срок 9 суток.

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# общепит , Роспотребнадзор , санитарные требования , суд

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