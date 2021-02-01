Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели строящиеся водоочистные сооружения в Голышманово

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Вторую очередь водопроводных очистных сооружений, которая строится в Голышманово в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология", осмотрели полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в муниципалитет 24 февраля.

Производительность действующих водопроводных очистных сооружений в Голышманово, введенных в строй в 1978 году, составляет 1 тысячу кубометров в сутки. Сегодня этого недостаточно. Кроме того, существующие очистные сооружения не обеспечивает очистку воды до нормативного качества в полном объеме.

"Строительство современных очистных сооружений мощностью 3 тысячи кубометров в сутки для обеспечения жителей Голышманово качественной питьевой водой началось в рамках нацпроекта в 2019 году. В их состав входят шесть водозаборных скважин, блок подготовки воды, а также насосная станция второго подъема и газовая котельная", - доложил полпреду президента директор департамента ЖКХ Тюменской области Мугаммир Галиуллин. Готовность объекта к вводу в эксплуатацию составляет 98%.

Количество потребителей, подключившихся к центральной водопроводной сети, ежегодно увеличивается в Голышманово на 150-200 человек.

Вторая очередь водоочистных сооружений строится в Сорокинском районе. Ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2021 года. В целом по Тюменской области возможность пользоваться чистой водой из централизованных систем водоснабжения имеют 93,7% городского и сельского населения. Это больше планового показателя.

"Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры на селе не только повышает качество жизни людей, но и увеличивает инвестиционную привлекательность территорий", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко