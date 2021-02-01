Попавшие в снежную ловушку 50 туристов из Тюмени провели ночь на матах в клубе челябинского поселка

| Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм | Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм

50 тюменских горнолыжников, оказавшиеся в снежном плену на дороге в Челябинской области, провели ночь в клубе и спортзале в п. Степной, куда их направило местное МЧС.

"Мы нормально разместились на матах, нас неплохо покормили, все хорошо, - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" туристка Оксана Адарьева. - Дети не боятся, обстановка ни к чему не принуждает, все сыты и здоровы".

Всего здесь разместили 50 горнолыжников, в том числе дети, возвращавшиеся домой после выходных, два водителя и несколько человек, кого эвакуировали к туристам из попутных застрявших в снегу машин.

Тюменцы ехали с курорта на оз. Банное, когда поднялся ветер, началась сильная метель. По обочинам снег достигал выше двух метров.

"Останавливались каждые 10 метров, за сутки проехали километров 150. За нами пытались спрятаться от ветра легковые машины. Потом встали. Ночь провели в автобусе. Страшновато было, когда его раскачивало, - поделилась Оксана Адарьева. - Утром приехали МЧС, сказали, что надо ждать технику - в обе стороны дороги заметены, в 14 часов они нас покормили".

Грейдеры пробили дорогу. По пути тюменцы стали свидетелями большого количества ДТП на трассе.

| Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм | Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм

"Официально нам сказали, что дороги будут закрыты пока до 10 часов утра 25 февраля. Если все хорошо, тронемся до Челябинска, скорее всего, потом через Курган до Тюмени. Но, в общем, будем определяться по ситуации, как выбираться", - сказала Оксана Адарьева.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области на вечер 24 февраля, с мест заторов на автодорогах региона эвакуированы 1 тыс. 521 человек. 303 автомобиля достали из снежных заносов. Всего организовано 15 пунктов временного размещения, в которых находятся 770 человек.