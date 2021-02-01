Тюменские школьники присоединятся к челленджу #Попробуйсам

| фото Лиги добровольцев ТюмГУ | фото Лиги добровольцев ТюмГУ

Стать участниками всероссийской акции "Попробуй сам", посвященной Международному женскому дню, предлагают школьникам Тюменской области. Проходить она будет в формате челленджа.

Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" в региональном отделении Российского движения школьников, ребятам предложено выполнить бытовые обязанности членов семьи и записать короткое видео об этом.

"Это должен быть ролик продолжительностью от 15 до 60 секунд. Видео должно нести посыл – автор пробует свои силы в бытовых обязанностях и понимает, что не все так просто, как казалось со стороны", - пояснили организаторы.

Опубликовать видеоролик необходимо на личной странице в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или Tik-Tok с хештегами #РДШ, #8марта, #Попробуйсам, #МедиашколаРДШ. Челлендж видеороликов продлится до 8 марта.

Любовь Голышева