В Тюменской области пройдет триатлон цифрового искусства "Фиджитал"

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Развитие цифрового искусства в Тюменской области обсудят в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 февраля в 10 часов, сообщают организаторы встречи.

Событие станет первым мероприятием в рамках триатлона цифрового искусства "Фиджитал", который пройдет в Тюмени с марта по август 2021 года.

Спикером встречи станет художник и преподаватель университетов Европы и России Ильдар Якубов.

"Участники обсудят, что мешает развитию интерактивных медиа в регионе. Рассмотрят реализованные медиапроекты и аналогичные практики в других городах России. Мероприятие объединит людей, которые имеют опыт работы в новом, слабо изученном для региона направлении интерактивных медиа и медиаискусства", – рассказали в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Принять участие в стратегической сессии могут специалисты творческой и IT-индустрии. Подать заявку можно по ссылке до 23 часов 59 минут 26 февраля.

Триатлон цифрового искусства "Фиджитал" включает в себя три направления. С марта по май пройдет всероссийская онлайн-медиашкола для деятелей IT, медиа и цифрового искусства. С апреля по август в Тюмени состоятся лаборатории, где финалисты "Медиашколы" создадут две цифровые выставки на площадках мультицентра "Контора пароходства" и МТЦ "Космос". В августе пройдет всероссийский хакатон цифрового искусства, который объединит медиаспециалистов, дизайнеров, продюсеров, режиссеров и IT-специалистов. Участники за двое суток создадут прототипы и макеты цифровых арт-объектов современного искусства.

Отметим, в 2020 году триатлон цифрового искусства вошел в Топ-5 среди 20 регионов страны по программе развития арт-резиденций Тюменской области и получил на форуме "Таврида" финансовую поддержку 5 млн 600 тыс. рублей.