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Тепличный комбинат "ТюменьАгро" вышел на экспортные рынки в условиях пандемии

Политика, 10:42 27 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тепличный комбинат "ТюменьАгро" в период пандемии вышел на экспортные рынки, и был там совершенно конкурентоспособным как по цене, так и по качеству. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, подводя итоги трехдневной рабочей поездки в Тюменскую область.

"За пять лет введена в строй уже третья очередь комбината. Инвесторы приступили к строительству четвертой очереди. Плодоовощную продукцию поставляют от Уфы до Кемерово. Спрос хороший, ведь продукция качественная. На комбинате осваивают новую технологию, поэтому выход продукции с одного квадратного метра вырос вдвое. Это важно, потому что они растут не только экстенсивным путем, но и интенсивным", - отметил полпред главы государства.

Первая очередь комбината была введена в строй 2014 году. При этом количество отечественных материалов, которые использовались в строительстве, составляло всего лишь 20%. Третья очередь построена из отечественных материалов на 70%. Это хороший прорыв, считает Владимир Якушев.

У инвестора есть планы по развитию следующей очереди. Кроме того, на предприятии, где трудятся более 800 человек, намерены возводить жилье для своих работников.

"Во всех отношениях, с точки зрения экономики, инвестиций, развития и социальной политики, на комбинате все идет хорошо. Я считаю, что правительство Тюменской области для поддержки инвестора все делает правильно. Когда инвестор хочет развиваться дальше на территории, то это, наверное, самый главный результат", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , инвестиционные проекты , ТюменьАгро

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