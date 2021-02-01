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Строительство школы завершается в  селе Заводопетровское Ялуторовского района

Общество, 09:07 27 февраля 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Строительство одноэтажной модульной школы завершается в с. Заводопетровское, сообщает администрация Ялуторовского района. Здание площадью 400 кв. метров располагается в живописном месте центра села.

Школа строится по современным стандартам в рамках национального проекта "Образование". Оборудование для оснащения учреждения закупят в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ. Свои двери школа распахнет в следующем учебном году.

На пришкольной территории для ребятишек построят площадки: игровую и для занятий физкультурой и волейболом со специальным резиновым покрытием. Учебные помещения оснастят новейшими средствами электронного обучения и удобной ученической мебелью.

"Для дошкольников оборудуют мобильные тематические игровые уголки, разнообразные игровые модули", — отметил начальник районного отдела образования Николай Рязанов.

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# школы , Ялуторовский район

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