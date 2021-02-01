Размер платы снижен на трех тюменских парковках

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Размер платы за размещение транспорта на трех парковочных зонах Тюмени изменился с 27 февраля, сообщает городская администрация.

Так, на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной Туры, стоимость снижена до 30 рублей в час.

На плоскостных парковках по адресам: ул. Герцена, 52 и ул. Первомайская, 14/1 стоимость составит 35 рублей в час.

На остальных муниципальных паркингах размер платы не изменился и составляет 40 рублей в час.

Напомним, что у автомобилистов есть несколько способов произвести оплату: паркомат, сайт tmn-parking.ru и мобильное приложение "Тюменские парковки". Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).