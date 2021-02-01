Действующий в России порядок техосмотра продлен до октября 2021 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение о продлении действующей системы техосмотра премьер анонсировал еще 25 февраля. "С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", – заявил Михаил Мишустин.

Постановление продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.