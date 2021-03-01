Любитель тихой охоты из Тюмени получил год условно

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Происшествия, 12:34 01 марта 2021

УМВД РФ по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД РФ по Тюменской области (архив)

Грибник, нашедший в лесу ружье и оставивший его себе, осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда. С учетом чистосердечного признания суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

По словам осужденного, в августе еще 2008 года он ходил за грибами и в районе 17 км Ирбитского тракта нашел в лесу обрез старого двухствольного охотничьего куркового ружья 16-го калибра.

Вместо того, чтобы сдать обрез в полицию и даже получить за это деньги, мужчина оставил его себе и хранил дома до 29 октября 2020 года. В тот день во время хулиганской выходки он выстрелил в стену квартиры и был задержан вызванными сотрудниками полиции.

Полицейские изъяли обрез и отправили его на экспертизу, которая установила, что он собран как минимум из четырех частей с разными номерами завода-изготовителя. А на левой подушке его колодки и на блоке стволов маркировочные обозначения были высверлены и удалены. Эксперту не удалось установить истинного хозяина переделанного в обрез ружья.

Подсудимый обязался не выезжать за пределы Тюмени, не менять место жительства и дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

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# оружие , суд , уголовное дело

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