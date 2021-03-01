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Более 70 тюменцев обследовались в Медицинском городе в день мужского здоровья

Общество, 16:17 01 марта 2021

"Медицинский город" ВКонтакте, архивное фото | "Медицинский город" ВКонтакте, архивное фото

76 мужчин обследовали онкологи-урологи Медицинского города в Тюмени в день мужского здоровья. Трем из них впервые поставили диагноз – злокачественное новообразование простаты. Возраст пациентов составил от 47 до 64 лет, сообщает пресс-служба Медицинского города.

На обследование мужчины приходили напрямую – без направления от лечебного учреждения. Осмотр каждого пациента включал себя консультацию врача онколога-уролога, ультразвуковое исследование и анализ на опухолевый маркер простатический специфический антиген (ПСА).

Специалисты Медицинского города рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования. Тем, кто не успел на день мужского здоровья, врачи советуют обратиться в кабинет раннего выявления заболеваний. Они работают во всех муниципальных поликлиниках Тюменской области и принимают пациентов старше 18 лет бесплатно.

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# День мужского здоровья , Медицинский город

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