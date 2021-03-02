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Десять молодых семей Уватского района построят и купят жилье на средства господдержки

Экономика, 16:43 02 марта 2021

uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

Десять молодых семей Уватского района, в том числе восемь многодетных, получили свидетельства на приобретение или строительство жилья. Объем господдержки в среднем составляет от 700 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от состава членов семьи, сообщает администрация муниципалитета.

Часть семей полученную субсидию, которая выделяется из федерального бюджета, направит на строительство дома, а кто-то купит квартиру или погасит ипотеку, добавили в уватской администрации. Общий объем поддержки составил 9,5 млн рублей.

34 молодых семьи района обрели собственное жилье благодаря госпрограмме РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с 2018 по 2020 годы.

В списке получателей жилищного сертификата остаются 129 семей.

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# жилье , национальный проект Жилье и городская среда , социальные выплаты

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