Участников и зрителей забега "Стальной характер" бесплатно проверят на ВИЧ

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Участники забега "Стальной характер. Холод" поддержат акцию по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России. Они пройдут добровольное экспресс-тестирование в день экстремального забега на территории базы отдыха "Кулига-парк" 6 марта. Сдать анализ бесплатно смогут также болельщики, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Мобильная лаборатория центра профилактики и борьбы со СПИД будет работать на территории базы с 10 до 16 часов. Все желающие сдадут кровь из пальца и узнают свой ВИЧ-статус. Тестирование анонимное, результат будет готов в течение десяти минут. На результаты забега тест не повлияет.

1 марта во всех регионах Сибири отметили Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. Памятную дату ввели в 2000 году.