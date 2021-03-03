В России стало больше автомобилей, за которые придется платить повышенный налог

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Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей стоимостью более 3 млн рублей, на которые действует повышенная ставка транспортного налога.

В налоговом периоде 2021 года этот список включает 1 тыс. 387 моделей и модификаций – на 87 больше, чем годом ранее, пишет издание "АвтоБизнесРевю".

В частности, категория автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей расширилась до 635 наименований (ранее – 632), от 5 до 10 миллионов – до 520 (486), а от 10 до 15 миллионов – до 131 (100). Наконец, моделей и модификаций стоимостью свыше 15 млн рублей теперь насчитывается 101 против 82-х в прежнем списке.

В 2021 году перечень Минпромторга впервые пополнился марками Skoda, Peugeot и Citroen с моделями Kodiaq, Traveller и SpaceTourer (все – в максимальных комплектациях). Кроме них, в сегмент машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей вошли Cadillac XT4 и XT6, KIA Mohave, Land Rover Defender, Lexus UX, Mercedes-Benz GLA и GLB, Toyota Fortuner и Volkswagen Multivan, а также начальные модификации седанов BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Klasse и Lexus ES.