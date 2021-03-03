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СК РФ проверяет информацию в соцсетях по теме детского суицида

Происшествия, 12:25 03 марта 2021

СК РФ

Следственный комитет России организовал проверку распространения в соцсетях информации по теме детского суицида.

По информации ведомства, в соцсетях в последние дни февраля стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий.

Профильные ведомства начали работать в этом направлении. Следком намерен пресечь распространение информации и установить людей, которые причастны к этому.

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# Следственный комитет РФ , социальные сети

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