СК РФ проверяет информацию в соцсетях по теме детского суицида

СК РФ СК РФ

Следственный комитет России организовал проверку распространения в соцсетях информации по теме детского суицида.

По информации ведомства, в соцсетях в последние дни февраля стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий.

Профильные ведомства начали работать в этом направлении. Следком намерен пресечь распространение информации и установить людей, которые причастны к этому.