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Тюменцев приглашают на праздничную программу к 8 Марта

Общество, 12:15 04 марта 2021

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Концертная программа "Жаз гулдору" ("Весенние цветы"), приуроченная к Международному женскому дню, начнется в ДНК "Строитель" в Тюмени 4 марта в 18 часов, сообщают организаторы.

Специалисты по сохранению и развитию культуры Средней Азии и Казахстана ДНК "Строитель" приглашают на концерт всех желающих. На сцене выступят ансамбли "Гульдер", "Байчечекей", "Арман".

"Дети подарят своим мамам частичку своей любви через вокальное исполнение и хореографические постановки. Приходите поддержать наших юных артистов на концертную программу. И не забудьте маску", – рассказали организаторы.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17.

Возрастное органические: 6+.

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# концерт , Международный женский день , праздник , танцы

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