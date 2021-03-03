В Тюменской области среди новых мер господдержки могут появиться выплаты для самозанятых, кешбэк, займы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Новый пакет мер государственной поддержки предпринимателей рассматривают в Тюменской области. Проект в прямом эфире представил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Антон Машуков.

"Мы проанализировали работу предприятий, получавших поддержку в прошлые годы, и увидели много моментов, которые стоит доработать. Например, поддержку получают в основном одни и те же предприятия. Наибольшая активность их работы приходится на первый-второй год после поддержки, долгосрочный эффект мы видим только в половине случаев. Плюс не все виды господдержки приводят к росту показателей нацпроектов – и это тоже причина, чтобы пересмотреть существующий пакет", - пояснил Антон Машуков.

Он представил новые программы, рассчитанные на определенные категории получателей. Самая сложная из них – "Инвестор". Она ориентирована на крупные инвестпроекты от 100 млн рублей. Господдержка составит 10% от вложенной суммы. Сейчас рассматривают два варианта возмещения: в виде кешбэка через определенное время после инвестирования или сразу, но при условии, что налоговые поступления от предприятия обязательно повысятся. При этом сумму в 100 млн можно инвестировать не сразу, а в течение пяти лет.

Программа "Налогоплательщик" рассчитана на увеличение налоговых поступлений. По действию она схожа с зарплатными кредитами: предприятие берет в инвестиционном агентстве займ на любую цель под 10% годовых. Первые три года оно платит только проценты, и если за это время налоговая база компании вырастает на определенную сумму, то тело кредита списывают. Сэкономленные деньги можно снова инвестировать в развитие.

Параллельно предлагается трансформировать господдержку по 99-му и 105-му постановлениям. Здесь предельный размер поддержки уменьшится до 3 млн рублей. По словам Антона Машукова, это не сильно отразится на средней категории получателей (сейчас они получают около 1,5 млн рублей), но повысит эффективность господдержки в целом.

Также планируется ввести единовременные выплаты для самозанятых. Через три месяца после регистрации они могут получить поощрение в размере МРОТ – около 15 тыс. рублей. Мера направлена на выведение их из тени. Как подчеркнул Антон Машуков, самозанятые - единственный резерв для значительного роста числа занятых среди МСП.

Еще одна мера коснется предприятий, которые привлекли на работу высококвалифицированные кадры из других регионов. Если компания предоставила такому сотруднику все условия и платит зарплату не менее 50 тыс. рублей, может вернуть уплаченный за него НДФЛ за год. Обязательное условие – новый работник должен быть зарегистрирован в Тюменской области.

Антон Машуков подчеркнул, что все меры направлены на стимулирование растущих предприятий. "Предпринимательство – всегда риск. Мы можем разделить его с вами, а не полностью брать его на себя. В любом случае готовы к диалогу, ваше мнение важно. Высказать его можно в ходе прямых эфиров или в мой директ в Instagram. Подавать документы на новые меры поддержки не нужно – они еще не введены и только рассматриваются", - обратился к предпринимателям Антон Машуков.

Отметим, что всего прямой эфир посмотрели более 90 человек. Подробнее ознакомиться с проектом нового пакета можно здесь.

Евгения Шевцова