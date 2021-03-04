Тюменских врачей наградили в городской думе

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Почетные грамоты и благодарности городской думы вручили сотрудникам тюменской поликлиники № 17 заместитель председателя думы Дмитрий Осипов и депутат Виктор Бронников. В честь Международного женского дня в конференц-зале медучреждения прошел праздничный концерт.

Как отметил Дмитрий Осипов, встречи с дружным, сплоченным коллективом поликлиники становятся доброй традицией. "В прошлый раз мы были у вас в рамках юбилейных торжеств по поводу тридцатилетия учреждения, в этот раз пришли поздравить женщин с наступающим праздником", - сказал он.

Также заместитель председателя городской думы напомнил, что 2020 год стал годом испытаний, и врачи, как никто другой, ощутили это на себе, оказавшись на переднем крае борьбы с пандемией.

Депутат Виктор Бронников отметил заслуги тюменских докторов. По его словам, они трудятся самоотверженно и с любовью к пациентам. Народный избранник добавил, что между Тюменской городской думой и медучреждением установились конструктивные взаимоотношения.

Возглавляемое депутатом предприятие в 2019 году закупило для поликлиники медицинское оборудование для реабилитации пациентов, перенесших травмы и тяжелые заболевания, а в 2020 году приобрело бесконтактные термометры и стоматологическое оборудование.

"Российские доктора – это патриоты. Вы всегда готовы прийти на помощь. Земной вам поклон и слова благодарности", – сказал Виктор Александрович. Народный избранник поздравил главного врача Татьяну Клещевникову и женскую половину коллектива медицинского учреждения с 8 Марта.

Добавим, что Виктору Бронникову вручили благодарственное письмо от администрации поликлиники № 17 за системный вклад в сохранение здоровья жителей Тюмени и стабильные партнерские отношения.

Николай Ступников